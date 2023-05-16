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مصر ترسل مساعدات طبية إهداء للشعب السوداني بتوجيهات رئاسية

كتب:

محمد مجدي
05:53 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان، محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة، كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

وفي سياق متصل، سافر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية في بورسودان.

يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.