«طاقة النواب»: اجتماع الأعلى للقوات المسلحة أكد ثوابت السياسة المصرية الخارجية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي أكد فيها ثوابت السياسة المصرية الراسخة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي.

مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في السودان اتسمت بالوضوح والشفافية، لافتا إلى أهمية الحوار والحل السياسي مع استعداد مصر للمساهمة في استعادة استقرار السودان والتواصل مع كافة الأطراف.

وأكد رئيس طاقة النواب على عمق العلاقات المصرية ـ السودانية وحرص مصر الدائم على استقرار دولة السودان والتعاون الدائم والمستمر مع السودان في كافة المجالات، مشيدا بتأكيد الرئيس أن القوات المصرية متواجدة في السودان بهدف التدريب فقط، وأن القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر.

دعوة مصر للأطراف السودانية بضبط النفس

وشدد عوض الله أن مصر حريصة على استقرار وأمن السودان لأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري حيث تمثل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، مشيدا بدعوة مصر والرئيس السيسي كافة الأطراف السودانية بضبط النفس والتحلي بالحكمة لحقن الدماء، والاحتكام والحلول التفاوضية والسياسية وإعادة الاستقرار.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حيث أكد في كلمته أن مصر لا تتدخل أبدا في شؤون الدول، لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كل المواقف.

وأعلن الرئيس أيضا في كلمته استعداد مصر للوساطة في تجاوز الأزمة، وهي دعوة جادة هدفها الحرص على استقرار السودان، ووحدة أبناء شعبه وأراضيه.