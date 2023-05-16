فرنسا تصدر مذكرة إيقاف ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

أصدرت قاضية فرنسية قبل قليل مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

بدوره قال حاكم مصرف لبنان بحسب قناة «العربية الإخبارية» مساء اليوم: «مذكرة اعتقالي في فرنسا تمثل خرقا للقوانين وسأطعن فيها».

سبب التحقيق مع سلامة

وتخلف «سلامة» عن جلسة في باريس متوقعة في ظل اتهامات موجهة له بالاحتيال وغسيل الأموال ويتم التحقيق معه ومساعداته وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل في ظل الاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.