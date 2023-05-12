«بري» يبحث مع سفير مصر الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير مصر بلبنان، ياسر علوي، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت، وتطرق اللقاء إلى استعراض العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان.

وكان السفير ياسر علوي، التقى أمس الأول بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، حيث ناقش الطرفان الأوضاع العامة بلبنان.