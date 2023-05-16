محافظ الإسكندرية: استعداد 64 شاطئا لاستقبال زوار عروس البحر المتوسط

أنهت الإسكندرية استعدادها لاستقبال موسم الصيف 2023، إذ تفقد المحافظ اللواء محمد الشريف، شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، معلنا جاهزية 64 شاطئا لاستقبال زوار عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الصيف الجاري، وتوفير شواطئ بكافة الأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

شواطئ مجانية وعامة في الإسكندرية

وقال «الشريف»، اليوم، إن عدد الشواطئ بالإسكندرية 64 شاطئا خلال صيف 2023، منها شاطئان مجانيا و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيهات للفرد، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها لتظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل اللائق.

استعدادات شواطئ القطاع الشرقي في الإسكندرية

واضاف الشريف في تصريحات صحفية، على هامش جولة تفقدية لشواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، أنه جرى الوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعداد لاستقبالهم خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أنه اطمئن من رواد الشواطئ على جاهزية شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين سواء من أهالي اﻹسكندرية أو زوارها.

وأكد أن مشروع نفق وكباري السادات يعد ثان أكبر المشروعات المرورية التي تم تنفيذها في الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، لحل مشكلة الاختناق المروري، الذي تعاني منه المنطقة وخاصة خلال موسم الصيف.

شهد الجولة؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء طارق موافي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ؛ واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول.