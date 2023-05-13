محافظ الإسكندرية: تدريب المنقذين العاملين بالشواطئ لمنع حوادث الغرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق والتنسيق مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ علي تنفيذ عدة دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بشواطئ محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال فصل الصيف.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد نسق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية، وأكد الشريف علي ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الإسكندرية.

تفاصيل تدريبات منقذي شواطئ الإسكندرية

تضمنت التدريبات (تدريبات نظرية وأخرى عملية)، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة، واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين على شواطئ الإسكندرية لمنع حوادث الغرق.

مدربو المنقذين على شواطئ الإسكندرية

شهد مراحل التدريب الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكل من الكابتن سيد يوسف، والكابتن محمد إسماعيل، مدربين إنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.