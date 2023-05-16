حمادة هلال يستعد لطرح أغنيته الجديدة «متحملاني» قريبا

انتهى الفنان حمادة هلال من تسجيل أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية «متحملاني»، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة وهي أول أعماله الفنية بعد شهر رمضان الكريم.

حمادة هلال: سجلت «متحملاني» قبل رمضان

ووفق المطرب حمادة، فإن أغنية متحملاني من كلمات وألحان الفنان مصطفى شكري الذي كان قد روج للأغنية خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «قريبا متحملاني للفنان حمادة هلال، قريبًا من كلماتي وألحاني».

وكشف حمادة هلال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أغنية متحملاني قام بتسجيلها قبل شهر رمضان الكريم ولكنه فضل تأجيلها لبعد العيد حتى يكون قد عرض مسلسله الدرامي.

أغنية «صاحبي» لحمادة هلال

وكان حمادة هلال قد طرح مع بداية العام أغنية «صاحبي»، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع.

وتقول كلمات الأغنية: «صاحبي اللي كنت أديه عنيا وأموت لو كح شوية.. هو اللي أول واحد باع مش فارقة بقى وداع بوداع.. على روحه هشرب شاي نعناع وأبص لحياتي شوية.. كان الحياة بالنسبالي.. ومقامه وسط الناس عالي انا لو عاتبته وفهمته.. هذله وهقل في قيمته أرخص ما فيه هو كرامته.. عمر الرخيص ما أصبح غالي».