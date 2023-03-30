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حمادة هلال ودينا وأشرف زكي أول الحضور بعزاء والدة محمد عز

كتب:

أبانوب رجائي
09:37 م | الخميس 30 مارس 2023
محمد عز

محمد عز

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان محمد عز، التي توفيت مساء أمس وشيع جثمانها صباح اليوم من أحد مساجد الجيزة.

حمادة هلال ودينا يواسون محمد عز

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على الحضور لتقديم واجب العزاء في والدة محمد عز كل من حمادة هلال، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الراقصة دينا، عمرو عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

ويستقبل محمد عز عزاء والدته الآن في مسجد أسد ابن الفرات بالدقي، وذلك بداية من بعد صلاة العشاء.

آخر أعمال محمد عز

يذكر أن محمد عز آخر أعمال محمد عز برمضان الماضي مسلسل «العائدون» مع أمينة خليل وأمير كرارة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وينتمي إلى المسلسلات الوطنية.

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بقلم أبانوب رجائي