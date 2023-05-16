المجلس القومي للمرأة بالقليوبية يطلق حملة «بلدي أمانة» الأسبوع المقبل

يطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، الأسبوع المقبل، فعاليات حملة «رسائل بلدي أمانة»، وذلك بمشاركة عضوات المجلس وعدد من الرائدات، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

تنمية وعي سيدات القرى

وقالت الدكتورة شيرين بركات، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، في بيان، إن الحملة ستقوم بزيارة عدد من قرى مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب وقها والقناطر الخيرية وشبين القناطر والخانكة، وتستهدف الحملة تنمية وعي سيدات القرى بالتطورات التي حدثت لأساليب المعيشة والحياة، كما تتناول الحملة استعراضا لإنجازات مشروع حياة كريمة والتي تهتم بالتعليم والرعاية الصحية والحياة المعيشية.

بناء وطن مستقر ومزدهر

وأوضحت شيرين بركات أن الحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة ومجتمع مدني لبناء وطن مستقر ومزدهر، بالإضافة إلى محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري.

وأكدت مقررة فرع المجلس بالقليوبية أنه سيشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية والإعلامية وأساتذة الجامعات في إلقاء بعض الندوات لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.