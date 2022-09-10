وكيل أوقاف القليوبية: الحفاظ على كيان الأسرة المصرية قضية أمن قومي

أكد الدكتور صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية قضية أمن قومي ومطلب ديني لحماية المجتمع من مخططات التطرف والأفكار الظلامية، مؤكدا أن الحياة الزوجية تقوم على المشاركة وليست المشارطة كما يشيع البعض ولنا في رسول الله قدوة حسنة.

خريطة فعاليات الأسبوع الثقافي لأوقاف القليوبية

جاء ذلك خلال محاضرة عوامل الحفاظ على الأسرة، اليوم السبت، في افتتاح الأسبوع الثقافي الثاني بمديرية أوقاف القليوبية والذي يقام لمدة أسبوع في مسجد الشيخ مرزوق بمنطقة الحرس الوطني ببنها حتى الأربعاء المقبل بحضور الدكتور محمود عبد الرحمن أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر وقيادات مديرية الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، في محاضرته بالأسبوع الثقافي اليوم، إن الزوج والزوجة سكن وسند لبعضهما البعض والرسول هو قدوتنا فقد كان يخسف نعله ويرقع ثوبه، مشيرا إلى أن أصل المشكلات هو البعد عن منهج الله ورسوله مما يفتح الباب لجماعات الشر والتطرف لهدم المجتمع فالأسرة نواة المجتمع إذا صلحت صلح.

مصر محمية من الله ولن تنجح مخططات جماعات الشر

أضاف وكيل الوزارة، أن نشر الوعي الديني والمجتمعي بأهمية الأسرة هو السد المنيع أمام نشر أفكار المضللين وإحباط مخطط استهداف مصر وتدميرها من خلال نشر أفكار التحرر والأفكار الخاصة بالظلامية والجهل، مؤكدا أن مصر حماها الله ومحفوظة من رب العالمين ولن تنجح فيها هذه المخططات.

فيما قال الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن الأستاذ بكلية أصول جامعة الأزهر خلال المحاضرة: «الزواج ميثاق غليظ له خصوصية والأصل فيها المشاركة بين الزوج والزوجة والتعاون في أداء الوجبات الدينية والدنيوية».

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الود والكلام الطيب يزيل المشاكل الأسرية ويعود بالإيجاب على المجتمع وأصل بناء المجتمع هو الألفة.