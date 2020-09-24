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استخراج 147 بطاقة رقم قومي لسيدات القليوبية بالتعاون مع قومي المرأة

كتب:

حسن صالح
01:34 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أكد أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، استخراج 174 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرية طنط الجزيرة، ضمن برنامج المجلس القومي للمرأة؛ لاستهداف جميع ربات البيوت والفتيات، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة تعاون الأجهزة الحكومية لخدمة المواطنين.

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بأكياد دجوى، بالاشتراك والتنسيق بين المجلس القومي للمرأة، وإدارة الأحوال المدنية بالقليوبية؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا.

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