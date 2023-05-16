نقابة السينمائيين تنعى المخرج هشام الشربتجي

نعت نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج السوري هشام االشربتجي الذي رحل بعد رحلة عطاء، أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية.

كان المخرج السوري هشام االشربتجي، رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون «المعهد العالي للفنون المسرحية» في القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

أبرز أعمال المخرج هشام الشربتجي

ويعتبر المخرج هشام االشربتجي من مواليد دمشق، ومؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة، كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.

ويلقب الراحل بـ«شيخ الكار»، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.