نقابة السينمائيين تنعى الفنان الراحل سعيد عمر: حفر في قلوبنا المحبة والسلام

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة الفنان مسعد فودة، سعيد عمر الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

«السينمائيين» تخاطب نقابة الموسيقيين

وأطلقت النقابة بيانا عنونته «وداعا يا عم سعيد»، ووصفته بأنه نموذج إنساني يتحسس بقلب حاني وصفاء قلوب الآخرين: «عرفناك نقابي ومهني يلملم الأحزان والأفراح ليصنع بسمة الأمل.. رحلت تاركا إرثا حفر في قلوبنا المحبة والسلام».

السينمائيين: نموذج نقابي ومهني

كما قدمت النقابة برقية عزاء لنقابة المهن الموسيقية وللنقيب مصطفى كامل يشاطرونه الأحزان في رحيل الفنان سعيد عمر.