رئيس جهاز «الشروق»: اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق المضافة للمدينة

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اعتماد المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد المضافة للمدينة، وهي مناطق «الرابية – السلام – طيبة»، والذي تم إعداده بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية الكبرى في هذا المجال.

بدء التعامل مع الطلبات التي تم اعتماد موقفها

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المخطط التفصيلي حافظ على معظم المباني المقامة داخل تلك المناطق، وحول صورتها من التخطيط العشوائي إلى تخطيطها بشكل نظامي مميز يضم مساحات قطع الأراضي واشتراطات البناء ومناطق خدمية، وبينها «مدارس – مستشفيات – تجاري - ترفيهي»، وكذلك أيضا مواقع المرافق المختلفة من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان السكن وإلى المناطق الخدمية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم بدء التعامل مع الطلبات التي تم اعتماد موقفها من اللجنة الرئيسية، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، بأنه تم الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي لأهم مشروعات الصرف الصحى بالمدينة، وهو مشروع رفع كفاءة وتأهيل رافع الصرف رقم 3، والذي ينقل مياه الصرف من الرافع إلى محطتي المعالجة عن طريق خطى طرد قطر 800 مم، و1200 مم، وذلك في ضوء خطة جهاز مدينة الشروق، للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية والتعامل مع التصرفات الواردة في ظل التغيرات المناخية، والتي تصل بها الأمطار لحد السيول.

التعامل مع التصرفات الواردة في ظل التغيرات المناخية

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لكل من مباني «الموزعات - المحولات – المولدات – الطلمبات – الورشة – المخزن - الإدارة»، والبيارة وغرف المحابس الرئيسية، ويعمل الرافع حالياً بقدرة 60ألف م3/يوم بدلاً من 36 ألف م3/يوم، وذلك عن طريق زيادة الطلمبات من 2 إلى 5 طلمبات، مع إضافة 2 طلمبة نزح طوارئ، و2 محول 3 ميجا والمولدات بقدرة 1 ميجا بدلاً من (0.5) ميجا، وربطها آلياً بغرفة تحكم على أعلى مستوى وأنظمة إنذار لأخطار الحريق، وذلك حتى تتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمنظومة، مشيرا إلى تسليم إدارة الرافع للشركة المسئولة عن أعمال الصيانة والتشغيل، وذلك تحت إشراف كوادر الجهاز.