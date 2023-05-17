تفاصيل مقتل «سيدة كفر الشيخ».. المتهم أنهى حياتها أمام المارة بسبب 300 جنيه

لم يصدق الكثير من أهالي قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، حدوتة مقتل ربة منزل على يد تاجر ملابس بطريقة بشعة أمام المارة بعد أن قام بدهسها بتروسيكل عمدًا إثر خلاف بينهما بسبب 300 جنيه ثمن قطعة قماش كانت تنوي المجني عليها باسترجاعها ولكن أنهي حياتها ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جريمة بسبب 300 جنيه

صراخ وعويل كان المشهد الأبرز والمحزن عندما شاهد أهالي القرية جثمان المجني عليها على الأرض، حاول البعض إسعافها لكن لفظت أنفاسها الأخيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية للتحقيق وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة ومناظرة الأدلة الجنائية للجثمان وتبين أنها تدعى «فايزة أحمد» وأنها توفيت إثر دهسها عدة مرات.

مقطع فيديو مصور وثق الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم يدعى «السيد. ع. م» وضبطت التروسيكل المستخدم في الواقعة بعد أن وثق مقطع فيديو مصور الواقعة وقت حدوثها، وخضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات وأدلى بما جاء بمحضر التحريات وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

والدة الضحية تروي التفاصيل

والدة الضحية روت تفاصيل ما حدث في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدة أن الواقعة بدأت بنشوف خلافا بين الضحية فايزة وشقيقها حسين، وصاحب محل ملابس، بسبب قطعة قماش ثمنها 300 جنيه وحال عودتها لمنزلها فوجئت بصاحب محل الملابس مستقلًا دراجة نارية «تروسيكل» يصدم بها من الخلف وقام بدهسها وفر هاربًا من مكان الواقعة، مشيرة إلى أن المجني عليها كانت تتجنب المشاجرات مع أي حد، وعندما ذهب لاسترجاع قطعة ملابس بدأ المتهم في افتعال الخلاف معها ورفض استرجاع القماش».

وأوضحت: أن الضحية والمتهم لم يكن بينهما خلافات تستدعي إقدامه بارتكاب الواقعة، وأثناء الواقعة رشقها بالألفاظ، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه.