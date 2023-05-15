تفاصيل جريمة التجمع الخامس.. سائق لودر يدهس مهندسا بسبب خلافات العمل

جريمة بشعة شهدتها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث أقدم سائق على قتل مهندس دهسا بلودر بسبب خلافات العمل بينهما ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتهما لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بوجود جثة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة «فادي. ن»، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات أنه توفي أسفل عجلات لودر وتبين أن هناك وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن سائق لودر ارتكب الجريمة بسبب مشاجرة سابقة بينه وبين الضحية حيث نشبت مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بدهس المتوفى، وألقي القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس المتهم

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات وأدلى بما جاء بمحضر التحريات أمام نيابة القاهرة الجديدة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.