تفاصيل وصول الطائرة المصرية الـ28 لنقل العائدين من السودان

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في قاعدة شرق، همام مجاهد، بأن السلطات المصرية دفعت بفرق طبية مجهزة لخدمة العائدين من السودان، موضحًا أن عمليات الإجلاء الجوية من السودان تتم بالتزامن مع عمليات إجلاء بحرية وبرية.

وأضاف «مجاهد»، أن طائرة عسكرية مصرية تقل عددا من العائدين من السودان، وصلت منذ قليل، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لتقديم الخدمة الطبية للعائدين من السودان.

واختتم: «وصلت الطائرة الـ28 ضمن الجسر الجوي المصري لإعادة العالقين من السودان».