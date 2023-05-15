عماد الدين حسين لـ«القاهرة الإخبارية»: دعم الفلاح يساهم في توفير عملة صعبة

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن محاور الحوار الوطني، سواء المحور الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، كلها متداخلة.

الدولة بدأت في خطوات دعم الفلاح

وأضاف حسين، في مداخلة لبرنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أنه لا يمكن دعم الزراعة دون تكوين صورة عن الاستثمارات العامة.

وأوضح أن الدولة بدأت في خطوات دعم الفلاح من الاتفاق على سعر تعاقدي لتوريد القمح، مشيرا إلى أن هذا السعر قابل للزيادة تبعا لتغير الظروف الاقتصادية.

عماد الدين يطالب بإعطاء الفلاحين دعما

وأكد أن الدولة تستهدف -من استراتيجية سعر الضمان- المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح، مطالبا بإعطاء الفلاحين دعما للصادرات مثل الدول الكبيرة روسيا وأمريكا، إذ يسهم تشجيع الفلاحين على الزراعة في تقليل الاستيراد وتوفير عملة صعبة للبلاد.