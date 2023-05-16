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يوسف الحسيني وميرفت القفاص أول الحضور في عزاء الإعلامية صديقة حياتي

كتب:

أبانوب رجائي
08:47 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
الإعلامية صديقة حياتي

الإعلامية صديقة حياتي

بدأ منذ قليل، عزاء الإعلامية الراحلة صديقة حياتي، التي غيبها الموت، منذ أيام.

العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير

ويقام العزاء حاليا بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة، ويستقبل العزاء نجلها مطرب الراب أبيو يوسف.

وحرص على الحضور كل من الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامي شريف نور الدين، وأحمد بهاء عضو فرقة «شارموفرز»، والفنانة إنجي وجدان.

كما حضر كل من ميرفت القفاص أرملة الراحل عمار الشريعي، أماني عبد السلام، مريم بدر تيسير، داليا حسن، خالد حجازي مدير عام الإعداد والتنفيذ في الفضائية المصرية، وليد التاجي نائب رئيس الفضائية المصرية، أشرف السقا مدير عام البرامج بالفضائية المصرية.

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بقلم أبانوب رجائي