أمينة المرأة بـ«الشعب الديمقراطي»: الحكومة تهتم بحماية الأسر الأقل دخلا

قالت أماني حسن، أمينة المرأة بحزب الشعب الديمقراطي، أمانة شمال سيناء، إن الهدف من الحوار الوطني هو الوصول لدولة ديمقراطية خالية من كل أشكال التمييز والكراهية، وأن يكون الطريق نحو الجمهورية الجديدة من خلال حوار وطني جاد، لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية هي مطلب أساسي للشعوب في العالم، وتهدف إلى تحقيق المساواة لجميع أفراد المجتمع.

المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني

وأوضحت «حسن» خلال مشاركتها في جلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني، المذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أن الحكومة المصرية تبنت برنامجا طموحا للاصلاح الاقتصادي ويستدعى أن يصاحبه برامج ومشروعات حماية اجتماعية، من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة.

إعادة تعريف العقد الاجتماعي

وأشارت أمينة المرأة بحزب الشعب الديمقراطي أمانة شمال سيناء، إلى أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق، لإعادة تعريف العقد الاجتماعي، ويركز على التحول من الدعم الذي يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الدولة المصرية بدأت طريقها نحو الجمهورية الجديدة بخطوات متوازية مع حماية الأسر الأقل دخلا من آثار الاصلاح الاقتصادي.