حزب الدستور يتقدم بمقترحات خلال الحوار الوطني للنهوض بصناعة السياحة

قال معتز علي، ممثل حزب الدستور في الحوار الوطني، إن صناعة السياحة تمثل حوالي 12% تقريبا من إجمالي الدخل القومي، و19% من مصادر العملة الصعبة، كما أن 12% من العمالة المباشرة في مصر تعمل بهذا القطاع، فضلا عن العمالة غير المباشرة

مقترحات حزب الدستور

وذكر «علي»، أن حزب الدستور تقدم بعدة مقترحات لنمو القطاع السياحي، منها ضم وزارتي السياحة والطيران، وفصل وزارة الآثار عن وزارة السياحة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة، وكذلك إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال التنشيط السياحي، وتنمية السياحة مع وضع ضوابط للتقييم السنوي، فضلا عن إنشاء شركة طيران جديدة لزيادة عدد المقاعد الوافدة، سواء عن طريق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أو عن طريق القطاع الخاص، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات الداخلية لتغطية الطيران الداخلي كونه محتكر وعال للغاية.

زيادة الغرف الفندقية

كما اقترح الحزب توجيه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية خاصة في مدن شمال الصعيد، وتطوير الفنادق المملوكة للدولة بنظام الـ«POT»، واستهداف سياحة المؤتمرات والعلاجية والفعاليات الرياضية، مع توجيهها لمدن جديدة غير البحر الأحمر، فضلا عن تقسيم مصر لمناطق سياحية بحيث تعمل كل منطقة للترويج منفردة مع وضع مخصص مالي لها، ومن ثم إعادة تقييم سنوي للعائد الاقتصادي لكل منطقة، وبالتالي تتولد نوع من انواع التنافسية.