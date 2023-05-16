اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني خريطة العبور بالاقتصاد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. خريطة العبور بالاقتصاد

- بدء مناقشات المحور الاقتصادي.. و«العدالة الاجتماعية» أولوية

- «الأعلى للاستثمار» برئاسة «السيسي» يصدر 22 قراراً لجذب الاستثمارات

- الرئيس يوجّه باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة استثمارية وبناء قاعدة إنتاجية متنوعة لتحقيق تطور اقتصادي شامل

- العدالة الاجتماعية: 190 مليار جنيه لتحسين «الأجور والمعاشات» وتريليون لـ«حياة كريمة».. والقضاء على المناطق العشوائية

- «المحور الاقتصادي» يبدأ جلساته بـ«إعادة صياغة الخريطة السياحية» لتخفيض معدّل البطالة وزيادة معدلات التنمية

- القرارات تتضمن خفض تكلفة تأسيس الشركات.. وتسهيل تملك الأراضي.. والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية

- «السيسي»: نتطلع إلى تطوير أطر التعاون بين مصر وموريتانيا في القطاعات التنموية

- خبراء: الدولة تهدف للوصول إلى 30 مليون سائح.. و«الجبالي»: نتطلع إلى مقترحات تتضمن حلولاً لمشكلات القطاع السياحي

- القوى السياسية: إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لـ«السياحة» وإدخال التكنولوجيا والترويج للمقاصد عبر الطاقات الشبابية

- الغرب في مصيدة التضخم

- أسعار الغذاء تصل إلى أعلى مستوى منذ «الحرب العالمية الثانية»

- بريطانيا.. تزايد أعداد الفقراء وارتفاع أسعار الطاقة 3 أضعاف وبعض محال الشيكولاتة دعت إلى التكيف مع خفض السكر

- إدارة «الأحمر» تضغط على «كولر» لإشراك «سافيو».. وراحة لـ«كهربا وتاو والشحات وفتحي وطاهر» في لقاء العودة أمام الترجي.. والنادي يتظلم من عقوبة «كاف»

- الزمالك يضع إلياس شتى الجزائري في حساباته.. والجهاز يعاقب «نبيه» بعد التوقيع لبيراميدز

- ريال مدريد في قبضة مانشستر سيتي على بطاقة النهائي

الصفحة الثانية

- في أول اجتماع للمجلس الجديد برئاسة «السيسي».. «الأعلى للاستثمار» يصدر 22 قراراً لجذب الاستثمارات

- القرارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتتضمن خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق

- تكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدّد لصرف التعويضات للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.. وتسهيل تملك الأجانب للعقارات

- مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني.. خريطة العبور بالاقتصاد

- «الوطن» ترصد مناقشات لجان المحور الاقتصادي ومجلس الأمناء يستعد لإعداد التوصيات التوافقية

- المحور الاقتصادي يتكون من 8 لجان

الصفحة الرابعة

- المقرّران: دورنا استشاري.. وليس تقييم أداء الحكومة

- «جلال»: مفهوم «العدالة» أوسع من الحماية.. وعلينا الوقوف على المشكلة الحقيقية دون تهاون أو تهويل وإيجاد الحلول

- «القصبي»: لا يوجد وطن بدون تحديات وهدفنا تحديد مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ

- المقرّر المساعد: الحماية الاجتماعية جزء من إجراءات العدالة التي تتخذها بعض الدول

- الأحزاب: تحقيق «العدالة الاجتماعية» يحتاج زيادة في الناتج المحلي

- «حماة وطن»: الزراعة يمكن أن تكون طوق النجاة لمصر.. و«الشعب الجمهوري»: يجب تأهيل الشباب لسوق العمل لإخراجهم من مظلة الحماية

- «مصر الحديثة»: يجب شمول الحماية الاجتماعية لوسائل نقل الفئات الأكثر احتياجاً

- «مستقبل وطن»: الزيادة السكانية المرعبة تلتهم النمو وتتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادي

- نواب «التنسيقية» يطالبون بإنشاء مجلس أعلى واستراتيجية وطنية للعدالة

- ممثل «التجمع»: إنشاء المجلس لتنسيق الجهود بين المبادرات والمساهمة في التشغيل والنظر في توسيع مظلة البرامج لتشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور

- وكيل «تضامن النواب»: استعنا بشباب الجامعات لتعويض نقص الموظفين في برامج الحماية

الصفحة الخامسة

- «إعادة صياغة الخريطة السياحية» لمكافحة البطالة

- المقرّر المساعد: هدفنا استعادة مصر لمكانتها المستحقة عالمياً

- «الجبالي»: نتطلع إلى مقترحات تتضمن حلولاً لمشكلات السياحة لأنها مصدر مهم للدخل القومي وواحدة من قاطرات النمو ولها دور في دفع عملية التنمية

- «الدابي»: ندعو لفتح مقاصد سياحية جديدة وتسويقها خارجياً وداخلياً.. و«الوصيف»: ضرورة تسهيل التشريعات

- ممثلو الأحزاب يقترحون فصل «السياحة» عن «الآثار» وإعادة تشكيل هيكلها التنظيمي

- «مستقبل وطن»: نتطلع لدعم البرامج الاستشفائية والصحية وسياحة اليخوت.. و«الدستور»: إنشاء شركة طيران جديدة وتطوير الفنادق المملوكة للدولة

- «تنسيقية شباب الأحزاب» تقدم 5 مقترحات بجلسة صياغة خريطة السياحة

- «فاروق»: لدينا 3 تحديات لاستعادة الصدارة.. وطالبت بإطلاق تطبيق إلكتروني وإنشاء وحدة رضاء السائح والاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية

- «القط»: نقترح إنشاء وحدة تحمل اسم «قياس مؤشرات الأداء السياحي»

الصفحة السادسة

- جهود الحكومة: 190 مليار جنيه لتحسين «الأجور والمعاشات».. وتريليون لمبادرة «حياة كريمة»

- توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة ورفع مستوى المعيشة لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

- القضاء على المناطق الخطرة والعشوائيات ومجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة

- حزم مالية بـ100 مليار جنيه لتوفير السلع المخفضة بـ25 ألف منفذ ومجمعات وشوادر ومعارض «أهلاً رمضان»

- خبراء: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالسياحة.. وتهدف للوصول إلى 30 مليون سائح

- «الجمل»: الطاقة الفندقية الحالية 213 ألف غرفة ونحتاج الوصول لـ500 ألف غرفة في 5 سنوات.. و«عبد اللطيف»: تحديث طاقة النقل السياحي وإضافة 10 آلاف مركبة

- اهتمام عالمي كبير بـ«الحوار الوطني».. وتغطية إعلامية واسعة لوقائع الجلسات

- سفارة فرنسا بالقاهرة: نتابع باهتمام كبير.. وبعثة «الاتحاد الأوروبي»: سيخلق أفكاراً لمشروعات جديدة.. و«رشوان»: لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا

الصفحة السابعة

- الغرب في مصيدة «التضخم»

- أسعار الغذاء تصل لأعلى مستوى منذ «الحرب العالمية الثانية»

- آليات أوروبية لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة

- بريطانيا.. ارتفاع أسعار الطاقة 3 أضعاف

- أمريكا.. معدلات تضخم تهدد بأزمة أعنف من 2008

- عضو «العمل البريطاني»: نعاني من تداعيات «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية

- استطلاع لـ«أميريكان كومباس»: انخفاض قيمة الدخول للثلث.. والتأثير سيصل للانتخابات المقبلة

الصفحة الثامنة

- «كولر» في وش المدفع.. ضغوط على المدير الفني لمشاركة «سافيو» في المباريات.. الحرس القديم يعود أمام الترجي.. والنادي يتظلم من عقوبة «كاف»

- «باب سويقة» مغلق أمامهما.. «الشعباني وكارتيرون» يبتعدان عن حسابات الترجي.. وبطل تونس يصل اليوم إلى القاهرة.. و10 غيابات في الفريق

- صفقة الموسم.. الزمالك يضع «شتى» الجزائري في حساباته والجهاز يعاقب «نبيه» بعد التوقيع لبيراميدز

- ليلة الكبرياء والمجد.. ريال مدريد في قبضة مانشستر سيتي على بطاقة النهائي.. وكتيبة «جوارديولا» تتسلح بالأرض والجمهور.. و«الملكي» بدون غيابات