رئيس «الشباب المصري» بالحوار الوطني: 529 مليار جنيه ميزانية برامج الدعم الاجتماعي

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرّت على البرامج المقدمة للدعم الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور الدولة المصرية في تقديم برامج الدعم الاجتماعي التي وصلت ميزانيتها إلى مايزيد عن 529 مليار جنيه، ويتم زيادتها بشكل دائم وأحدث زيادة كانت 48% في أبريل الماضي.

الزيادة السكانية

وأوضح «ممدوح»، خلال مشاركته في جلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، ضمن المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني، المذاع على شاشة «اإكسترا لايف»، أن الزيادة السكانية تؤثر على أي زيادة في الموارد، وفي حال التخطيط لزيادة مخصصات البرامج نضطر للجوء لموارد تؤثر على المواطن بشكل مباشر.

تعزيز فرص الاستثمار

وأشار رئيس مجلس الشباب المصري، إلى أننا بحاجة لتعزيز فرص الاستثمار، فالدولة تقوم بدور عظيم من خلال إشراك المجتمع المدني والأهلى في مشروعات الحماية المجتمعية، ولكننا بحاجة لتحويل مصادر برامج الحماية الاجتماعية من الاقتراض أو الموازنة إلى التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة.