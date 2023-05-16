إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة في بيلا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم الثلاثاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 13 قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتضمنت تلك القرارات 7 إزالات لإشغالات على أراضي أملاك الدولة «وحدة محلية»، و5 قرارات أملاك «الصرف» التابع لوزارة الموارد المائية والري، وقرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة «هيئة الآثار»، على مساحة فدان و2 قيراط و4 أسهم عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

محافظ كفر الشيخ يوجّه برصد التعديات وإزالتها

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات، لرصد كافة التعديات، وإزالتها في مهدها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز ومدن المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.