جامعة كفر الشيخ تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس باستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022 - 2023 التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة جامعية مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، والتوجيه نحو الانتهاء من إعلان الجداول، وتجهيز اللجان والقاعات.

مناقشة الضوابط المُنظمة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات

وناقش رئيس الجامعة، الضوابط المُنظمة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة، والعمل على اختيار موضوعات متميزة لتواكب التطورات العالمية، مؤكداً على العمل على تطوير البحوث الهادفة، وترجمتها إلى منتجات يمكن تسويقها، مع توفير كافة وسائل الدعم للباحثين والمبتكرين.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ على استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».