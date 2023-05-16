«الوطن» تحصد الجائزة الثانية في صحافة البيئة بنقابة الصحفيين

حصدت «الوطن» الجائزة الثانية في مجال صحافة البيئة، إذ قررت لجنة تحكيم مسابقة جوائز الصحافة المصرية منح الجائزة الثانية للزميلة إنجي الطوخي، عن موضوع سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية.. حلم الثراء القاتل، وهو العمل المنشور في جريدة الوطن.

الجائزة الثانية في مجال في صحافة البيئة

وقالت إنجي الطوخي: «إن اليوم هو واحد من أسعد أيامي على المستوى الشخصي والمهني لأنني في هذه اللحظة أمثل جريدة الوطن التي أعتبرها بيتها الثاني وأفتخر أنني أمثل الوطن في مسابقة تعد هي الأرفع في نقابة الصحفيين، ومجال جديد تدخله الصحيفة بقوة».

ووجهت «الطوخي» الشكر لجريدة الوطن وللدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الجريدة على دعمها الدائم والمستمر، مضيفة أنها تطمح لحصد المزيد من الجوائز التي تعتبرها وسام على صدرها وتتويجا للمجهود الذي بذلته في إعداد المادة الخبرية بشكل يليق باسمها وباسم الصحيفة.

نقيب الصحفيين يكرم الفائزين

حضر الاحتفال، نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما شهد الاحتفال تكريم الكاتب الكبير محمود العزبي وحصوله على الجائزة التقديرية الكبرى بعد توقف دام 12 عاما.