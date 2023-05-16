تحرير 19 محضرا في حملات تموينية على المخابز والأسواق بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، حفاظًا على حقوقهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

تحرير 19 محضرًا في حملات تموينية على الأسواق

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة بالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارات الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على المخابز، والتي شُكلت من إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس، والسيد الورداني، مفتش تموين مطوبس، وسعد محفوظ مفتش تموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية بينهم، 3 تصرف، ومحضر تجميع، و3 مواصفات، ومحضر عدم إعلان، ومحضرين نقص وزن، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر جميع السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة، وذلك تحت إشراف لجنة مشتركة من مجلس المدينة، والتموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، والبيئة، وكافة الجهات المعنية.

استمرار الحملات التموينية بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات على المخابز، والمجازر، والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار، والتأكد من أنّ اللحوم صالحة، وأنها تخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق، والتعاون المشترك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، مشيرًا إلى أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يجري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الأجهزة التنفيذية.

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