ضبط 19 طن قمح ومكملات غذائية و500 كيلو رنجة فاسدة في حملات تموينية بالغربية

تلقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تقريراً عن جهود الجهات الرقابية والمعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ من خلال الحملات المستمرة لضبط المتلاعبين بالأمن الغذائي وصحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ضبط 19 طن قمح

وتمكنت مباحث التموين برئاسة العميد إيهاب عبد الحليم، من ضبط 19 طنا و440 كيلو قمح محلي موسم حصاد 2023 داخل مدشة أعلاف حيوانية ملحقة بمزرعة مواشي بناحية قرية منية أبيار دائرة مركز كفر الزيات، وذلك بقصد دشها واستخدامها في أعلاف الماشية بالمزرعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها لشونة برما، كما تم ضبط المسؤول، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

رنجة فاسدة

وفي ذات السياق، قامت هيئة سلامة الغذاء بفرع الغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، بحملة أسفرت عن ضبط 500 كيلو رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية من حيث تهتك العضلات وسهولة نزع السلسلة الظهرية ووجود تجمعات دموية بالعضلات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ظاهرياً، وذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

مكملات غذائية

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، حملة بالتنسيق مع هيئة الدواء بطنطا، أسفرت عن ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص بطنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

دواجن غير صالحة للاستهلاك

كما أوضح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات اليومية للأطباء البيطريين أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لضبط كميات من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم جاموسي وبقري مذبوحة خارج المجازر إلى جانب لحوم مفرومة بدون بيانات رأت اللجنة سحب عينات منها للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه.