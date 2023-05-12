حملات تموينية لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق

وبناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

شن عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت

خلال شهر أبريل الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت الغذائية ومحال الجزارة وبيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط عدد من القضايا.

مجال المخابز

تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي للتصرف في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الواحدة 50 كيلو لبيعها في السوق السوداء.

تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي وذلك للتصرف في 59 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الواحدة 50 كيلو لبيعها في السوق السوداء.

مجال سلامة الغذاء

تحرير 20 محضرا لعدد من المنشآت الغذائية لمخالفتها القرار رقم 96 لسنة 67 والقرار رقم 97 لسنة 67 و وذلك لعدم نظافة المكان وعدم وجود شهادة صحية ولتشغيل عمالة بدون حصولهم علي شهادة صحية وتم إعدام ( 750 كيلو جبن ولانشون وبسطرمة وعصائر) منتهية الصلاحية، وجرى إعدام عدد 250 كيلو جبن كيري وعدد 100 لتر عصائر، وإصدار قراري غلق لعدد 2 منشأة غذائية وذلك لنقص الاشتراطات الصحية.

مجال الرقابة البيطرية

كما جرى تحرير عدد 3 محاضر لمحلات لبيع أدوية بيطرية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير عدد 6 محاضر ضد محلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 85 كيلوجراما، وتحرير محضر ضد صاحب محل جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار.