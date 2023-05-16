ضياء رشوان: القوى والأحزاب والكيانات شاركت بلا استثناء في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني على مدار يومين لم يشهد أي مشاكل أو تقولات، وجميع القوى والأحزاب والمجتمع الأهلي والكيانات شاركت بلا استثناء في الحوار الوطني، وسيعلن ذلك في نهاية الأسبوع.

الحوار الوطني عملية جادة جدا

وأوضح «رشوان» خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار لم ينتبه إلى الأصوات المشككة في نجاحه، لأن الحوار الوطني عملية جادة جدا، وبعض ممن هاجموا في البداية تحولوا إلى راغبين في الانضمام للحوار، ولكن بمجرد أن فقدوا أحد الشرطين وهما الاعتراف بالدستور المصري وعدم التحالف مع جماعات عنف، أصبحوا غير قادرين على المشاركة.

نجاح الحوار الوطني

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن بعض المتواجدين في الخارج حاولوا التواصل معه تلفونيا للمشاركة، مضيفا أن من يريد النجاح لا يمكنه أن يفكر في من يريدون إفشاله، ونجاح الحوار الوطني هو نجاح لدولة وليس لشخص، متابعا: «بعض الوطنيين جاءوا من الخارج وشاركوا بمنتهى الوطنية، وهناك بعض الأسماء الوطنية التي اضطرت للسفر للخارج سيشاركون قريبا في الحوار».