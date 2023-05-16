ضياء رشوان: الحوار الوطني في عصر ناصر والسادات كانت له أهداف محددة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، وأسترجع مع الجمهور المصري ما حدث في سنوات سابقة مع الرؤساء السابقين عبدالناصر والسادات ومبارك، مشيرا إلى أنّ كل حوار كان مطروحًا لهدف.

وأضاف رشوان، خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبد الناصر دعا لحوار وطني للقوى الشعبية عام 1962، بعد 10 سنوات من ثورة يوليو، حضره الآلاف بجامعة القاهرة، وكان هدفه تدشين تحول اشتراكي في الدولة، وإنشاء الاتحاد العربي الاشتراكي، وإصادر وثيقة العمل الوطني.

وتابع بأن الرئيس السادات دعا لحوار وطني بعد حرب أكتوبر، وكان هدفه التحول عن الاشتراكية، وأن الاتحاد الاشتراكي لم يعد نافعًا، ودعا لإنشاء منابر تتحول بعد ذلك لأحزاب.