ضياء رشوان لـ «إكسترا نيوز»: تشكيل «أمناء الحوار الوطني» بتفاهم جميع الأطراف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني جرى تشكيله بتفاهم جميع الأطراف، واتخذ المجلس أول قرار بعدم التصويت على شيء إلا بعد التوافق، لافتا إلى أن اختيار الموضوعات بدأ بالاختيارات العامة وتضمنت المحاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد إجماع مجلس الأمناء على ذلك.

خبراء في كل المجالات

وأوضح «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن خبراء في كل المجالات وتقرر تشكيل لجان لكل محور وكل لجنة تتضمن عدة قضايا، وتضمن المحور السياسي 5 لجان، والمحور الاقتصادي 8 لجان، والمحور المجتمعي 6 لجان.

قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة هي عنوان يجري التناقش خلاله، واختيار المقررين والمساعدين والمشرفين على المحور أسفر عن التفرع إلى 7 قضايا فرعية، لافتا إلى أن الدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن هي جزء من القانون.