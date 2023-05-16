ضياء رشوان: القوى السياسية ستجتمع على رأي واحد في إصلاح قانون الأحزاب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المحور السياسي تطلب وقتا طويلا، والقوى اتفقت على عدة أمور به، وكل الأحزاب على مختلف ألوانها ستجتمع على رأي واحد في إصلاح قانون الأحزاب السياسية، وسيختلفون في النظام الانتخابي مثلا، ويختلفون حول وسائل في قضايا حقوق الإنسان.

منهج الحوار الوطني

وأوضح «رشوان» خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني ليس جهة تشخيص وإنما جهة تحاول العلاج من خلال طرح الحلول، لافتا إلى أن القوى السياسية تأكدت في أول يومين من منهج الحوار الوطني، لافتا إلى أن الأمانة الفنية ستتولى تحويل ما يدور في الجلسات إلى مشروعات محددة ترفع لرئيس الجمهورية.

الأحزاب والقوى السياسية تتبارى في العمل

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تتبارى في العمل، وسيكون الناتج فائدة كبيرة يؤخذ بها حاليا أو في السنوات القادمة.