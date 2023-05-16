محمود مسلم: مصر الرابح الأول من الحوار الوطني

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية هي الرابح الأول من أي قرارات ستخرج من الحوار الوطني، موضحًا أن هناك قضايا كثيرة مطروحة أمام الحوار الوطني يُقدر عددها بـ113 قضية، «لو خلصنا كل أسبوع 10 قضايا يبقى الحوار الوطني ممكن يقعد 13 أسبوعا».

طرح قضايا الإعلام في الحوار الوطني

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على قناة «إي تي سي»، أن الإعلام مطروح له بعض القضايا في الحوار الوطني، نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهه، منها مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة، «مبقاش حد خلاص يقف مطروحه أو مكانه حتى عدة أشهر، لازم طول الوقت تجري وتسابق عشان تواكب التطور».

السوشيال ميديا لا تخضع لسيطرة الدولة

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن هناك تحديات في تدريب الشباب في مجال الإعلام، وتحديات القيم أيضًا، فضلًا عن التحديات الناتجة عن الخلط بين الإعلام والسوشيال ميديا، «الناس بتحاسب الإعلام على اللي بيحصل في السوشيال ميديا، واحنا منقدرش نحاسب السوشيال ميديا لأنها مش تبعنا بشكل مباشر، فالدول العربية محتاجة تخاطب فيس بوك وتويتر بوحدة واحدة»، من أجل القدرة على فرض الشروط.

الصحافة الورقية في أزمة

وعن مستقبل الصحافة الورقية، أوضح أنه لا توجد وسيلة تنهي أخرى، ففي فترة من الفترات توقع البعض أن الإذاعة ستختفي بعد ظهور التليفزيون، وهذا لم يحدث، لكن الصحافة الورقية حقيقة في أزمة، خاصة بعد زيادة أسعار الورق والطباعة، فضلًا عن أن كل الأخبار أصبحت متاحة على الإنترنت، «مين بقى يستنى الأعداد من بليل زي ما كان بيحصل وإحنا معانا التليفون في إيدنا؟».