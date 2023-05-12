محمود مسلم: الانضباط في الإعلام حاليا أفضل مما كان عليه منذ 5 سنوات

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الإعلام له تأثير كبير، لكنه لا يكون صوتًا واحدًا في كل الأحيان، متابعا: «في بعض الأحيان يشرد أحد ويقول رأي غير صحيح، وأحيانا تتناقل منصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وتُنسبت إلى الصحف والمواقع».

تحذير من فبركة بانرات المواقع الإخبارية

وأضاف مسلم، خلال ندوة في مدينة بورسعيد، بعنوان «دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي»، نظمها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي، برئاسة لوسي مندور، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: «أحيانا تلاقي على السوشيال ميديا بانرات مقلدة باسم موقع الوطن، فيها كلام على لسان بعض الشخصيات، ودي ملهاش أي علاقة بالوطن».

التعامل مع الأخطاء المهنية في الإعلام

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّه يعترف بوجود بعض الأخطاء في الإعلام وصلت إلى حد الجرائم المهنية وأساءت إلى المهنة: «كان هناك مشكلة في فترة من الفترات، وهي عدم وجود الهيئات، المكون القانوني لم يكن مكتملا، ولكن جرى تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وأصبح الأمر أكثر انضباطا، الانضباط في هذه الفترة أكبر مما كان عليه الوضع منذ 5 سنوات».