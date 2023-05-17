مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان.. و«بلينكن»: لا تسعى لنزاع مع الصين

يلوح توتر جديد في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول تايوان على خلفية التصريحات الجديدة التي أدلى بها وزراء الدفاع والخارجية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، حول تقديم مساعدات عسكرية إضافية ملموسة لـ«تايبيه».

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعدات عسكرية إضافية ملموسة لجزيرة تايوان في وقت قريب، بفضل صلاحيات تخصيص الموارد الممنوحة للرئيس جو بايدن من قبل الكونجرس في العام الماضي 2022، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن التوريدات تعتبر جزءا من التزامات بلاده الرامية إلى دعم السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وزير الخارجية: نسعى لتحييد مخاطر الصين

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتحييد المخاطر التي تمثلها «بكين»، مضيفا في الجلسة أن «واشنطن» لا تسعى لنزاع مع الصين أو حرب باردة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، وأوضح بلينكن، أن «واشنطن» لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بلادها.

وخلال لقاء يعد الأعلى في المستوى بين الصين والولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، أجرى مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وزير الخارجية الصيني السابق «وانج يي»، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في النمسا، يوم الأربعاء الماضي مناقشات صريحة ومعمقة وموضوعية وبناءة