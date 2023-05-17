زعيم كوريا الشمالية: امتلاك قمر استطلاع عسكري سيعزز قدرتنا الدفاعية

تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برفقة ابنته أمس، أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد، وقالت وسائل إعلام كورية، اليوم، إن الزعيم أعطى الضوء الأخضر، لبدء عمل اللجنة الخاصة بالتحضيرات لإطلاق أول قمر صناعي استطلاعي للبلاد، وقال كيم جونج، أون، إن امتلاك قمر صناعي سيساعد في تعزيز القدرة الدفاعية.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي في 19 أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ابنة زعيم كوريا الشمالية تحضر الفحص

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، «جو-آي»، ابنة الزعيم كيم جون أون، برفقة والدها مرتدية عباءات المختبر وغطاء الرأس.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «كيه سي إن أيه»، إن الزعيم كيم جونج أون، أجرى التفتيش أمام اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية للتحقق من الوضع العام للقمر الصناعي الجاهز للتركيب.

وبعد إطلاع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بشكل مفصل على عمل اللجنة، قام بتفقد قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد خضوعه للفحص النهائي للجمعية العمومية واختبار بيئة الفضاء، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وشدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أنه كلما زاد يأس الإمبرياليين الأمريكيين والأشرار الدمى في كوريا الجنوبية، صعدوا تحركاتهم للمواجهة ضد «بيونج يانج»، واصفا بلاده بأنها تمارس حقها العادل في الدفاع عن النفس لردعهم.

زعيم كوريا الشمالية: الوضع الأمني يتطلب إطلاق القمر

وأشار كيم جونج أون، إلى أن الوضع الأمني ​​في كوريا الشمالية يتطلب إطلاق قمر استطلاع عسكري، وتابع كيم جونج أون، أن امتلاك قمر استطلاع عسكري، سيكون تحولًا ملحوظًا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية وتطوير الفضاء.