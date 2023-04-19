زعيم كوريا الشمالية: سنطلق قمر استطلاع عسكري

ستطلق كوريا الشمالية، قمر استطلاع عسكري كما هو مخطط، وفقا لما أعلنه الزعيم، كيم جونج اون، اليوم الأربعاء، خلال تفقده «وكالة تطوير الفضاء»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية، نشرت في ديسمبر 2022، صورا بالأبيض والأسود لعاصمة الجنوب «سول» وميناء في إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب العاصمة، تم التقاطها من قمر «بيونج يانج» الصناعي التجريبي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتعهدت السلطات في كوريا الشمالية، في وقت سابق، باستكمال الاستعدادات لإطلاق قمر تجسس عسكري بنهاية شهر أبريل الجاري.

وشدد زعيم كوريا الشمالية، على أهمية تطوير الفضاء كعامل أساسي لبلاده للتقدم إلى قوة عالمية، في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، مسلطا الضوء على إطلاق قمر الاستطلاع، وتشغيله باعتباره أولوية في مواجهة الظروف الأمنية المقلقة، مثل التحركات لتعزيز التحالف بين «سول» و«واشنطن».

وكان نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، ري بيونج تشول، أشار أمس الأول الاثنين، إلى أن تطوير الأسلحة الاستراتيجية المتقدمة، إجراء مشروع للدفاع عن النفس يستهدف حماية «بيونج يانج» من تهديدات «واشنطن» العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.