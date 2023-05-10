ابنة زعيم كوريا الشمالية تشاركه المناسبات العامة.. بوادر صراع عائلي

زار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في 18 أبريل الماضي الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي، وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة تحضيرية استثنائية لإطلاق قمر صناعي، بعد الانتهاء من إنتاج قمر الاستطلاع العسكري رقم 1، وفقًا لتقرير صحيفة «دايلي أن كيه» الآسيوية.

ابنة زعيم كوريا الشمالية

ورافقت ابنة كيم المعروفة باسم «جو آي» والدها في هذه الزيارة، وفي 19 نوفمبر من العام الماضي، نُشرت صورة لفتاة صغيرة ترتدي سترة بيضاء مبطنة وحذاءً أحمر، تمسك بيد كيم جونج أون أثناء تفقده موقع إطلاق الصواريخ، ونشرت هذه الصورة وكالة الأنباء المركزية الكورية وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية.

وفي ذلك الحين، ذكرت التقارير أن كوريا الشمالية قامت بإجراء تجربة إطلاق لصاروخها الجديد «هواسونج-17» العابر للقارات، في اليوم السابق (18 نوفمبر 2022)، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شخصيًا كان حاضرًا وأمر بالعملية بجانب ابنته المحبوبة جو آي، وقدَّمت هذه التغطية أول لمحة في العالم عن الجيل الرابع لما يسمى جبل سلالة بايكتو.

ظهورها مؤشرًا على الصراع المستمر على السلطة بين الأم والعمة

ومنذ نوفمبر الماضي، شارك كيم جونج أون ابنته في العديد من الأحداث العامة الرئيسية، بما في ذلك إطلاق تجارب الصواريخ، ومراجعة عسكرية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، ومسابقة رياضية للاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونج.

وأصبح من الشائع حاليًا رؤية كيم جونج أون يحضر الأحداث العامة مع ابنته، ويتداول الخبراء نظريات عديدة حول الأسباب وراء ظهور كيم جو آي بصورة مفاجئة، ومن بين النظريات الشائعة، يعتقد بعض الخبراء أن ظهور كيم جو آي في مواقع الصواريخ يهدف إلى تذكير العالم بأن النظام الكوري الشمالي يضمن سلامة الأجيال الجديدة من خلال تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

وتشير بعض التقارير إلى أن جو آي قد تكون خليفة والدها في حكم كوريا الشمالية في المستقبل، ويمكن أن يكون ظهورها مؤشرًا على الصراع المستمر على السلطة بين زوجة الزعيم وأخته.