أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 200 ألف و590 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 200 ألف و590 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

ارتفاع قتلى الجيش الروسي

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نشرت وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية، اليوم، أن الخسائر الروسية تضمنت 3 آلاف و771 دبابة و7 آلاف و365 من المركبات المدرعة و3 آلاف و166 من النظم المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و318 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و67 من المركبات وخزانات الوقود، بالإضافة إلى 417 من المعدات الخاصة و2748 طائرة مسيرة وإسقاط 982 صاروخ كروز.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تستهدف نزع السلاح الأوكراني، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف.