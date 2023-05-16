واشنطن تدين اعتقال روسيا لموظف سابق بالسفارة الأمريكية

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشدة، ما تردد عن اعتقال موظف سابق بالبعثة الأمريكية في روسيا.

وقال بلينكن، في بيان، حسب ما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الادعاءات التي وجهتها السلطات الروسية إلى روبرت شونوف، «لا أساس لها على الإطلاق».

إلقاء القبض على مواطن روسي

وأشار إلى أن شونوف مواطن روسي عمل في القنصلية الأمريكية العامة في فلاديفوستوك، لأكثر من 25 عاما.

وأضاف، بأنه في أعقاب الأمر الذي أصدرته الحكومة الروسية في أبريل 2021 بفرض إنهاء الخدمة على جميع الموظفين المحليين العاملين في بعثة الولايات المتحدة في روسيا تم تعيين شونوف من قبل شركة متعاقد معها، لتقديم خدمات إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو، مع الامتثال الصارم للقوانين واللوائح الروسية.

اعتقال بسبب التعاون مع دولة أجنبية

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت بأن جهاز الأمن، اعتقل شونوف، الاثنين، بتهمة التعاون السري مع دولة أجنبية.

وأوضح بلينكن أن «الدور الوحيد لشونوف وقت إلقاء القبض عليه هو تجميع ملخصات إعلامية للمواد الصحفية من مصادر وسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور».

واعتبر أن استهداف «شونوف» بموجب قانون «التعاون السري» يسلط الضوء على استخدام الاتحاد الروسي الصارخ للقوانين القمعية المتزايدة ضد مواطنيها.