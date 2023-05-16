أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ200 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 199 ألفًا و980 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنَّه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و762 دبابة و7 آلاف و348 من المركبات المدرعة و3 آلاف و150 من النظم المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و316 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 6 آلاف و48 من المركبات وخزانات وقود، إضافة إلى 410 من المعدات الخاصة و2732 طائرة مسيرة وإسقاط 973 من صواريخ كروز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.