أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تقصف دونيتسك 53 مرة في 24 ساعة

تواصلت تداعيات الأزمة الأوكرانية، المستمرة منذ 24 فبراير 2022، من قصف متبادل بين الجانبين، ومساعدات عسكرية من جانب الدول الغربية لـ«كييف»، فيما تتصدر أخبار روسيا وأوكرانيا عناوين وسائل العربية والعالمية.

أخبار روسيا وأوكرانيا: وفاة امرأة جراء قصف

تمثلت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، في قصف القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 53 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 309 ذخائر مختلفة، بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن وفاة امرأة وإصابة 9 آخرين بجروح.

وكانت من أبرز أخبار روسيا وأوكرانيا، التي تناولتها وسائل، في وقت سابق، القصف الأوكراني جورلوفكا ودونيتسك، بـ17 قذيفة من عيارات مختلفة، بينها 152 و155 ملم.

بدورها، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية، 31 دبابة «إم 1 أبرامز» أمريكية الصنع إلى ألمانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع «البنتاجون».

الدبابات ليست مخصصة لتقديمها لأوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، إن تلك الدبابات ليست مخصصة لتقديمها لأوكرانيا، مضيفا إن العسكريين الأوكرانيين سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعتزم «واشنطن»، فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين «موسكو» و«طهران»، وقالمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية، إن بلاده ترى مؤشرات على توسيع التعاون العسكري التقني غير المسبوق بين روسيا وإيران، بما فيها مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.

إيران تسعى للحصول على معدات عسكرية من روسيا

وأضاف كيربي، إن «طهران» تسعى للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا، ولشراء مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية من «موسكو».

وفي المجر، منعت السلطات، تخصيص شريحة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو من «صندوق السلام الأوروبي»، وطالبت «بودابست»، بأن يلعب الصندوق دورا عالميا في المستقبل، وألا يستخدم حصرا لتسليح كييف، وفقا لما ذكرته وكالة «أنسا» الايطالية

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إلى أن استمرار الغرب بضخ كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا دون تفكير هو السبيل الوحيد لإعفاء نفسه من المسؤولية عن الأزمة

وعلى خلفية، انتقد قراء صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، «باريس»، وقال قراء الصحفية، إن فرنسا تدعم أوكرانيا معنويا فقط، وأن وعود الرئي إيمانويل ماكرون مجرد كلام.

وأضاف قراء صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إن الطراز من الدبابات عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة، فيما أشار أحد القراء، إلى سباق تسلح حقيقي لتحديد الدولة التي ستعطي المعدات الأكثر خطورة.