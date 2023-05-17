رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يشهد افتتاح معارض أنشطة روضات رياض الأطفال

شهد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، افتتاح معرضي ختام أنشطة روضات رياض الأطفال لإدارتي «كفر الشيخ، وقلين» التعليمية الأزهرية، والذي أُقيمت فعالياتهما بمقر روضة معهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، بحضور حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وحرص رئيس المنطقة، عقب قص شريط افتتاح المعرضين؛ على تفقد الوسائل والأنشطة، المعروضات والمشغولات لجميع الروضات المشاركة من إدارتي «كفر الشيخ، وقلين» التعليمية الأزهرية.

وخلال فعاليات إقامة المعرضين، قرأ الأطفال المشاركون آيات من القرآن الكريم، وإلقاء كلمات وأناشيد للأطفال الموهوبين من المستوى الأول والثاني بالروضات.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يُشيد بالمعروضات

ومن جانبه، أشاد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، والوفد المرافق له بالمعروضات التي يحتوي عليها المعرضين، وأبدوا إعجابهم بالمستوى الفائق للطلاب البراعم المشاركين في المعرض، كما قدموا كل آيات الشكر والتقدير والاحترام لعاملات الخدمة العامة بالروضات على تفانيهم ومجهودهم المبذول تجاه الأطفال ورعايتهم لهم على مدار العام الدراسي.