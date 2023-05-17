«زراعة المنوفية»: توريد 71 ألف طن قمح للصوامع.. والمزارع أكثر المستفيدين

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، ارتفاع معدل توريد القمح من المزارعين والتجار إلى الشون والصوامع والهناجر، بنحو 71 ألف طن على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الإقبال جيد ولكن يجب زيادة الوعي للجميع لكي تزيد معدلات التوريد أكثر والوصول إلى نسب مُرضية.

سعر القمح ساهم بشكل في زيادة التوريد

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر القمح الذي يصل إلى 1500 جنيه ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التوريد، مطالبا جميع المزارعين بضرورة التوجه إلى الصوامع وتوريد القمح، خاصة أن أكثر المستفيدين من التوريد نفسه هم المزارعون والمواطنون والذين يحصلون عليه في صورة دعم من جديد.

المواطن يحصل على القمح مدعوم

وأوضح «التركاوي»، أن المواطن يبيع كيلو القمح للدولة بـ10 جنيهات وفق التسعير الجديد والذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يحصل عليه في شكل دعم بحيث يكون سعر كيلو القمح والذي ينتج عدد 10 رغيف يقوم المواطن بتسلمه من المخبز بسعر 1 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر هو المزارعين والمواطنين ولهذا يجب أن يبادر الجميع بتوريد القمح إلى أقرب الصوامع في المركز التابع له.

وتابع "التركاوي" أن زراعة القمح في محافظة المنوفية بلغ 100 ألف فدان علي مستوي جميع المراكز والمدن بمحافظة المنوفية، مع إرتفاع إنتاجية الفدان من القمح في ظل الاهتمام بالندوات وتوعية المواطنين بأهمية إستخدام أجود الأنواع والطريقة الصحيحة لاستخدام المبيدات الزراعية.