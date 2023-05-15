توريد 37 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع بسوهاج حتى الآن

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، محمد إبراهيم، توريد نحو 37 ألفًا و671 طنًا من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة خلال موسم التوريد الحالي.

وأكد وكيل تموين سوهاج، أنّ عملية توريد القمح تسير بشكل منتظم دون أي عوائق، وأنّ مساحات القمح المنزرعة في المحافظة هذا العام، بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين

وأشار إلى أنّ الدولة تعمل على قدم وساق، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين، وتعمل على تذليل أية عقبات تواجههم، وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع، وطالب بتكثيف المتابعة والفحص الدوري للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

الكميات الموردة من القمح تزداد باستمرار

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إلى أنّ الكميات الموردة من القمح إلى الصوامع والشون، تزداد باستمرار وبشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها في ظل انتهاء عملية الحصاد في أغلب المراكز والقرى.