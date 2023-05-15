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ارتفاع توريد القمح في الشرقية إلى أكثر من 419 ألف طن

كتب:

نظيمه البحرواي
01:30 م | الإثنين 15 مايو 2023
قمح

قمح

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 10 آلاف و846 طنا، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 419 ألفا و350 طنا، موضحة جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

استلام الأقماح تحت إشراف ممثـل مـن مديريـة التمـوين

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أن استلام محصول القمح  يكون تحت إشراف ممثـل مـن مديريـة التمـوين والتجارة الداخلية المختصة وتحرر محاضر استلام وحصر كميـات الأقمـاح بحيث لا تتجاوز الكمية التي سبق الموافقة عليها، ويـتم إخطـار وزارة التمـوين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بهذه الكميات.

ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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بقلم نظيمه البحرواي