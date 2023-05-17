«التأمين الصحي بغرب الدلتا»: علاج 65% من أهالي الإسكندرية بالمجان

قال الدكتور أيمن كامل مدير عام قطاع التأمين الصحي بشمال غرب الدلتا، إن 65 % من أهالي الإسكندرية يتمتعون بالعلاج من خلال التأمين الصحي، وكل من يملك دفتر تأمين صحي يعالج بالمجان دون أية رسوم، مهما كانت التكلفة، وكل ما يحتاجه من جراحات أو جلسات أو أدوية تتحملة الهيئة، بشرط أن تكون بطاقة التأمين الصحي سارية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التأمين الصحي في محافظة مطروح يغطي جميع المدارس والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يأتي أعداد كبيرة للكشف فى مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، وإجراء العمليات الجراحية لهم وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

حالات تصل لملايين الجنيهات

وأشار إلى أنه فور دخول المريض إلى أحد مستشفيات التأمين الصحي يجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة حسب شكوى المريض من أشعات وتحاليل، وفي حالة احتياجه للحجز بالمستشفى أو إجراء جراحة يتقرر ذلك فورا دون أي تكلفة على المريض، موضحا أن هناك حالات للأطفال تصل أرقام علاجها إلى ملايين الجنيهات، ولا نطلب من المريض أو ذويه شراء أي أدوية من خارج المستشفى، ونوفر للمريض كل ما يحتاجة من أدوية أو مستلزمات طبية حتى الأجهزة التعويضية أو الأطراف والمفاصل الصناعية.

صروح طبية متكاملة

وأوضح أن الهيئة العامة لديها صروح طبية متكاملة في الإسكندرية منها مستشفى الطلبة بسبورتنج وهي مخصصة لطلبة المدارس وبها كل التخصصات الطبية وكذلك مستشفى جمال عبد الناصر بوسط المدينة بالإبراهيمية، ومستشفى العمال بكرموز ومستشفى رأس التين ومستشفى أبو قير التخصصي للتأمين الصحي، إلى جانب عدد من العيادات الطبية أهمها العيادات الشاملة بغرب الإسكندرية وعيادة جليم وعيادة سموحة الشاملة وغيرها، ويتعاقد التأمين الصحي مع عدد من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات الكبرى، ولا مجال نهائيا لرفض علاج أي حالة مهما كانت إجراءاتها الطبية المطلوبة.