«التأمين الصحي» بقنا تعلن حاجتها لـ91 طبيبا.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت هيئة التأمين الصحي بمحافظة قنا، حاجتها لشغل وظائف 91 طبيبا في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، عن طريق التعاقد أو الانتداب للعمل بعيادات التأمين الصحي.

التخصصات المطلوبة

وأعلنت الهيئة في بيان، حاجاتها لأطباء لسد الحاجة في الوظائف الخالية في تخصصات: «باطنة ورمد وأورام أطفال وعظام، وأمراض الدم، واستشاري غدد الدم وجلدية وممارس عام، ومسالك بولية، واستشاري كلى، وقلب».

4 مستشفيات للتأمين الصحي في محافظة قنا

وتابعت الهيئة، أن هذه التخصصات المطلوبة لهذه الوظائف الخالية سيتم توزيعهم على فروع هيئة التأمين الصحي في عيادة سيدي عبدالرحيم القناوي، ومستشفى قوص، ومستشفى نجع حمادي، ومستشفى أبوتشت».

وطالبت الراغبين في التعاقد أو الانتداب لشغل هذه الأماكن الشاغرة، التواصل مع مدير العيادات للشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي في محافظة قنا، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتسكينه في الأعمال المطلوبة كل حسب تخصصه وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة منها صحيفة حالة وظيفية كارنيه نقابة الأطباء موافقة جهة العمل التي يعمل فيها.