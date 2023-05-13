لجنة لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تشكيل لجنة لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال عقد محافظ بورسعيد اجتماع موسع بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ، ورئيس حى الزهور ورئيس حى الضواحى والتحول الرقمى والحوكمة والشؤون القانونية.

لجنة برئاسة إدارة الحوكمة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشؤون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان كل في اختصاصه، تبدأ عملها من اليوم، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

سداد متأخرات الإيجارات للأسر في الزهور والضواحي

وأعلن محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد من خلال الجهاز التنفيذي سوف تقوم بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات وبيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات وغيرهم من الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خلال الأسبوع الحالي من الحالات التي تم بحثها وتحديدها من قبل اللجنة.

ووجه محافظ بورسعيد بأن تقوم اللجنة بمتابعة أعمال صيانة الصرف الصحي في أحياء الزهور والضواحي في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المتابعة الدورية لأعمال الصيانة بالمناطق السكنية التي شهدت تطورا مؤخرا، كما تختص اللجنة بمتابعة سير العمل في القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التعليم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور.